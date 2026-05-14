Η Χριστίνα Γκέντζου συνέχισε την εντυπωσιακή της πορεία στο παρα-ταεκβοντό, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα -65 κιλά στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μονάχου και επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στην κατηγορία.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια, που είχε ανέβει στην κορυφή της Ευρώπης και το 2024 στο Βελιγράδι, πρόσθεσε ακόμη μία σπουδαία διάκριση στο παλμαρέ της, λίγους μήνες μετά το χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Στον ημιτελικό αντιμετώπισε την Ορχάν από την Τουρκία σε έναν απαιτητικό αγώνα υψηλού επιπέδου. Η αναμέτρηση οδηγήθηκε στον τρίτο γύρο, όπου η Γκέντζου έδειξε ψυχραιμία και καθαρό μυαλό, φτάνοντας στη νίκη με 2-1.

Με ανεβασμένη ψυχολογία μπήκε στον τελικό απέναντι στην Πολωνή Ζεβάρ και δεν άφησε κανένα περιθώριο αμφισβήτησης. Κυριάρχησε απόλυτα, επικρατώντας με 10-2 στον πρώτο γύρο και 16-6 στον δεύτερο, χαρίζοντας στην Ελλάδα το πρώτο χρυσό μετάλλιο της διοργάνωσης στο παρα-ταεκβοντό.

Χάλκινο μετάλλιο και για τον Θολιώτη

Θετική ήταν και η παρουσία του Βασίλη Θολιώτη στα -87 κιλά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ανδρών – γυναικών.

Ο Έλληνας αθλητής πραγματοποίησε πολύ καλές εμφανίσεις μέχρι τα ημιτελικά, αποκλείοντας αρχικά τον Μοκχτάρι από την ομάδα προσφύγων και στη συνέχεια τον Ρουμάνο Σνακόβ, αμφότερους με 2-0.

Στη μάχη για την πρόκριση στον τελικό αντιμετώπισε τον Πολωνό Πιατκόβσκι, σε έναν αγώνα που κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Παρά την επιθετική του προσέγγιση και την πίεση που άσκησε, γνώρισε την ήττα με 2-1 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Με αυτά τα αποτελέσματα, η ελληνική αποστολή έφτασε συνολικά τα πέντε μετάλλια στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.