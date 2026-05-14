ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 14-10, 35-23, 56-50, 81-64
ΒΑΛΕΝΘΙΑ (Μαρτίνεθ): Μπάντιο 20 (3/6 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 8/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τέιλορ 9 (3/7 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Ρίβερς 6 (2/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 2/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Πραντίγια 5 (1), Ντε Λαρέα 9 (2), Κι 12 (4/6 δίποντα, 4/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Μοντέρο 12 (1/3 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μουρ, Σακό 2, Τόμσον 3 (1), Κόστελο 3 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 10 (1/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ριμπάουντ), Χέιζ-Ντέιβις 15 (3/6 δίποντα, 3/8 τρίποντα), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 7 (2/3 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 10 ασίστ0, Ναν 9 (3/7 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 6 λάθη), Λεσόρ 8 (4/8 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Τολιόπουλος 8 (0/3 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 2/2 βολές), Φαρίντ, Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 5 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Μήτογλου