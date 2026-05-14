Η Βαλένθια κατάφερε για πρώτη φορά στην ιστορία της να προκριθεί στο φάιναλ φορ της EuroLeague, με τον Μπρανκού Μπαντιό να αναδεικνύεται MVP του 5ου αγώνα. Φέτος, η επιλογή του MVP έγινε μόνο από έναν αγώνα, καθώς το ζευγάρι της 2ης Βαλένθια και του 7ου Παναθηναϊκού ήταν το μοναδικό στα φετινά πλέι οφ που χρειάστηκε 5ο παιχνίδι για να κριθεί ποια ομάδα θα προκριθεί στο Final Four της Αθήνας (22-24/5).

Οι «νυχτερίδες», η ομάδα με την καλύτερη παραγωγικότητα σε όλη τη σεζόν, τερμάτισαν στη 2η θέση της κανονικής περιόδου, αλλά βρέθηκαν σε δύσκολη θέση όταν ο 7ος Παναθηναϊκός, μέσω Play In, πήρε τα δύο πρώτα παιχνίδια στη Βαλένθια. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ πέτυχε κάτι σπάνιο, γυρνώντας τη σειρά από 0-2 σε 3-2 και γινόμενη μόλις η δεύτερη ομάδα στην ιστορία που προκρίνεται με αυτόν τον τρόπο.

Στις 14/5, ημέρα ιστορικής χαράς για τη Βαλένθια και τους φιλάθλους της, ο Μπρανκού Μπαντιό αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης του Game 5. Ο 27χρονος γκαρντ σημείωσε ρεκόρ καριέρας στο σύστημα αξιολόγησης με 25 βαθμούς, οδηγώντας την ομάδα στη νίκη με 81-64 επί του Παναθηναϊκού.

Παράλληλα, ισοφάρισε το προσωπικό του ρεκόρ σε πόντους στη EuroLeague με 20, ενώ κατέγραψε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 2 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και 1 κόψιμο.