Ο Έργκιν Αταμάν αποχώρησε πρόωρα από τη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, ύστερα από ερώτηση που αφορούσε το μέλλον του στον πάγκο των «πρασίνων».

Ο Τούρκος προπονητής κλήθηκε να σχολιάσει παλαιότερη δήλωσή του, σύμφωνα με την οποία είχε αναφέρει πως θα αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό αν η ομάδα δεν κατακτήσει είτε τη Euroleague είτε το ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Αταμάν δεν έδωσε συνέχεια στο θέμα, απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους πριν αποχωρήσει από την αίθουσα Τύπου.