Ο Λαμίν Γιαμάλ βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, αυτή τη φορά λόγω εντυπωσιακής τοιχογραφίας που δημιουργήθηκε προς τιμήν του στη Γάζα και έχει γίνει viral στα social media.

Ο νεαρός άσος της Μπαρτσελόνα απεικονίζεται σε κατεστραμμένο τοίχο, μέσα σε συντρίμμια, να φορά τη φανέλα της ομάδας του και να περιβάλλεται από στοιχεία της παλαιστινιακής σημαίας, σε ένα έργο που δημιούργησαν τοπικοί καλλιτέχνες.

Residents of Gaza have drawn Lamine Yamal with the Palestinian flag for his gesture during the parade 🇵🇸❤️ pic.twitter.com/mNADsolHd5 — Reshad Rahman (@ReshadFCB) May 13, 2026

Η πρωτοβουλία αυτή ήρθε λίγες ημέρες μετά την εμφάνισή του με παλαιστινιακή σημαία στους πανηγυρισμούς της Μπαρτσελόνα για την κατάκτηση της La Liga, κίνηση που προκάλεσε μεγάλη συζήτηση σε διεθνές επίπεδο.

🇵🇸Lamine Yamal, Barcelona’s star footballer, raised the Palestinian flag during his team’s La Liga title celebration parade in Barcelona. pic.twitter.com/KYGIG6zvOi — News.Az (@news_az) May 13, 2026

Η εικόνα της τοιχογραφίας διαδόθηκε γρήγορα στα κοινωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αντιδράσεις, με αρκετούς χρήστες να αποθεώνουν τον 18χρονο εξτρέμ για τη δημόσια στάση και την εικόνα του εκτός γηπέδων.