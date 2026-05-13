Αυτά είναι τα ζευγάρια των ημιτελικών για το Final Four της Euroleague
Η εικόνα του Final Four της Euroleague συμπληρώθηκε οριστικά μετά την ολοκλήρωση των playoffs, με την Αθήνα να ετοιμάζεται να φιλοξενήσει το μεγάλο μπασκετικό ραντεβού στις 22-24 Μαΐου στο Telekom Center Athens. Το ελληνικό ενδιαφέρον θα είναι έντονο, καθώς ο Ολυμπιακός θα δώσει το «παρών» στη διοργάνωση, συνεχίζοντας την πορεία του προς ακόμη μία ευρωπαϊκή […]
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 81-64: Τέλος τα όνειρα για το δικό του Final Four, ήττα χωρίς αντίσταση στο Game 5
Ο Παναθηναϊκός AKTOR δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων στο πέμπτο παιχνίδι της σειράς με τη Βαλένθια, γνώρισε βαριά ήττα με 81-64 και αποκλείστηκε από το Final 4 της EuroLeague, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Η εξέλιξη του αγώνα Οι «πράσινοι» υπέστησαν έναν ιδιαίτερα επώδυνο αποκλεισμό, καθώς ενώ είχαν αποκτήσει ισχυρό προβάδισμα πρόκρισης με […]
Αταμάν στο ημίχρονο: «Όταν είναι μέσα ο Σορτς είναι σαν να παίζουμε με παίκτη λιγότερο»
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της Βαλένθια με φόντο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, όμως το πρώτο ημίχρονο εξελίχθηκε δύσκολα για τους «πράσινους». Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήγε στα αποδυτήρια βρισκόμενη πίσω στο σκορ με διαφορά 12 πόντων (35-23), έχοντας αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα τόσο στην άμυνα όσο και στην επιθετική λειτουργία της. […]
Ο Αταμάν πέταξε μπουκάλι στον αγωνιστικό χώρο και δέχτηκε τεχνική ποινή
Ο Εργκίν Αταμάν τιμωρήθηκε με τεχνική ποινή στο πρώτο ημίχρονο του Game 5 απέναντι στη Βαλένθια, μετά από έντονη αντίδραση σε φάση του αγώνα και κίνηση που προκάλεσε την παρέμβαση των διαιτητών. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου μέρους, όταν ο προπονητής του Παναθηναϊκού εκνευρίστηκε έπειτα από λάθος του […]