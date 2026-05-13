Ελλάδα – Ολλανδία 29-27: Η γαλανόλευκη «λύγισε» τους Ολλανδούς και πήρε τη νίκη με μεγάλη ανατροπή
Η Εθνική ομάδα χάντμπολ ανδρών πανηγύρισε σπουδαία νίκη με 29-27 απέναντι στην Ολλανδία στο κλειστό «Τάσος Καμπούρης» της Χαλκίδας, στον πρώτο αγώνα των play offs για την πρόκριση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς. Η εξέλιξη του αγώνα Η γαλανόλευκη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, […]
Στην κορυφή της Αστάνα η Δώρα Πασχαλίδου με νέο χρυσό μετάλλιο
Η Δώρα Πασχαλίδου συνέχισε τις σπουδαίες εμφανίσεις της στο παρα-τζούντο, κατακτώντας την πρώτη θέση στο IBSA Judo Grand Prix που πραγματοποιήθηκε στην Αστάνα του Καζακστάν. Η 29χρονη Ελληνίδα αθλήτρια, η οποία είχε ανέβει στο τρίτο σκαλί του βάθρου στους 2024 Summer Paralympics στην κατηγορία των -70 κιλών, επιβεβαίωσε ξανά το υψηλό επίπεδό της, φτάνοντας μέχρι […]
Ο Αλκαράθ σε ρόλο μοντέλου, φορώντας ρούχα με… άρωμα χωμάτινης επιφάνειας (vid)
Ο Κάρλος Αλκαράθ τράβηξε ξανά τα βλέμματα, αυτή τη φορά εκτός κορτ, μέσα από μια ιδιαίτερη φωτογράφιση για τη Vanity Fair, όπου εμφανίζεται καλυμμένος με χώμα, παραπέμποντας στην αγαπημένη του αγωνιστική επιφάνεια. Παρότι ο τραυματισμός στον καρπό τον κρατά μακριά από τη δράση στη χωμάτινη περίοδο, ο Ισπανός τενίστας δεν έχασε την ευκαιρία να συμμετάσχει […]
Σημαντική ενίσχυση για τον Ολυμπιακό με την απόκτηση της Τέιλορ Μπάνιστερ
Ο Ολυμπιακός προχώρησε σε μία ιδιαίτερα σημαντική προσθήκη για τη γυναικεία ομάδα βόλεϊ, εντάσσοντας στο ρόστερ της την Τέιλορ Μπάνιστερ. Οι «ερυθρόλευκες» ενισχύονται με μία αθλήτρια υψηλού επιπέδου, καθώς η 26χρονη Αμερικανίδα διαγώνια διαθέτει σημαντική εμπειρία και έντονη παρουσία σε ομάδες που πρωταγωνιστούν στις διοργανώσεις όπου συμμετέχουν. Η Μπάνιστερ ξεχώρισε αρχικά στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα των Ηνωμένων […]
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (13/5): «Φωτιά» το πρόγραμμα με Play-Offs της Super League και το Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Πλούσιο είναι το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, με τα μεγάλα ντέρμπι να τραβούν τα βλέμματα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ξεχωρίζει το ντέρμπι αιωνίων ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά και αυτό των Δικεφάλων μεταξύ του ΠΑΟΚ με την AEK για την 5η αγωνιστική των Play-Offs της Super League. Στο μπάσκετ, ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της […]