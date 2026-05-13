Η γαλανόλευκη πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση, δείχνοντας χαρακτήρα και ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία του αγώνα, σε ένα ματς με πολλές εναλλαγές στο σκορ και έντονο ρυθμό.

Η ομάδα του Γιώργου Ζαραβίνα κατάφερε να αντιδράσει στο φινάλε και να ολοκληρώσει μια εντυπωσιακή ανατροπή απέναντι σε έναν ιδιαίτερα ισχυρό αντίπαλο.

Οι Ολλανδοί μπήκαν δυνατά στο παιχνίδι και προσπάθησαν να επιβάλουν τον ρυθμό τους, όμως η Ελλάδα ισορρόπησε γρήγορα και με πρωταγωνιστές τους Λιάπη και Παναγιώτου πήρε τα ηνία του αγώνα.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του τερματοφύλακα Μπουκοβίνα, ο οποίος με κρίσιμες αποκρούσεις κράτησε την ομάδα «ζωντανή» στα δύσκολα σημεία.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την Εθνική να προηγείται 14-12, ωστόσο στο δεύτερο μέρος η Ολλανδία αντέδρασε και κατάφερε να περάσει μπροστά ακόμη και με πέντε γκολ διαφορά (19-23), εκμεταλλευόμενη λάθη και αποβολές της ελληνικής ομάδας.

Παρόλα αυτά, η Εθνική δεν παράτησε το παιχνίδι και με εντυπωσιακό σερί 5-0 επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της νίκης.

Ο Παναγιώτου ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ανατροπής, σημειώνοντας καθοριστικά γκολ στο φινάλε και οδηγώντας την Ελλάδα σε προσπέρασμα (27-26 και 28-27), πριν ο Αραμπατζής «σφραγίσει» τη νίκη με buzzer beater για το τελικό 29-27.

Πλέον, η Εθνική έχει στα χέρια της σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, ενόψει της ρεβάνς στο Ρότερνταμ στις 17 Μαΐου, όπου θα κριθεί το εισιτήριο για την τελική φάση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.