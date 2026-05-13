Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του μπάσκετ μετά την είδηση του θανάτου του Τζέισον Κόλινς στην ηλικία των 47 ετών, ο οποίος έχασε τη μάχη με επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο.

Ο πρώην σέντερ των Νετς και του NBA υπήρξε μια ιστορική μορφή για τον αμερικανικό αθλητισμό, καθώς ήταν ο πρώτος εν ενεργεία αθλητής σε κορυφαίο επαγγελματικό πρωτάθλημα των ΗΠΑ που αποκάλυψε δημόσια πως είναι ομοφυλόφιλος.

Ο Τζέισον Κόλινς είχε γνωστοποιήσει τον Νοέμβριο πως διαγνώστηκε με γλοιοβλάστωμα, μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου. Στην προσπάθειά του να αντιμετωπίσει την ασθένεια, ταξίδεψε στη Σιγκαπούρη για να ακολουθήσει πειραματική θεραπεία, η οποία δεν είχε εγκριθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για ένα διάστημα κατάφερε να βελτιώσει την κατάσταση της υγείας του, επιστρέφοντας μάλιστα στο σπίτι του και παρακολουθώντας το φετινό All Star Game του NBA, όμως ο καρκίνος επέστρεψε.

Ο Αμερικανός παλαίμαχος αγωνίστηκε στο NBA από το 2001 έως το 2014, με σημαντικότερο σταθμό της καριέρας του τους Νιου Τζέρσεϊ Νετς, όπου έμεινε για οκτώ χρόνια και έφτασε σε δύο τελικούς ΝΒΑ. Το 2013 προκάλεσε παγκόσμιο αντίκτυπο, όταν μέσω συνέντευξής του στο Sports Illustrated, αποκάλυψε δημόσια τη σεξουαλική του ταυτότητα, γράφοντας ιστορία στον αμερικανικό αθλητισμό.

Η γενναία στάση του αναγνωρίστηκε διεθνώς, με το Time να τον συμπεριλαμβάνει το 2014 στους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Συγκλονισμένος εμφανίστηκε και ο δίδυμος αδελφός του, Tζάρον, δηλώνοντας:

«Ο Τζέισον ήταν ο πιο γενναίος και δυνατός άνθρωπος που γνώρισα ποτέ».