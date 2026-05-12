Μια από τις πιο δυνατές στιγμές της φετινής σεζόν χάρισε στους φιλάθλους του Ολυμπιακού ο Ροντινέι. Ο αγαπημένος της ερυθρόλευκης εξέδρας, με μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram έστειλε μήνυμα πίστης και αυταπάρνησης, την ώρα που το όνομά του βρίσκεται σταθερά στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Συνοδεύοντας το κείμενό του με ένα βίντεο που περιλαμβάνει στιγμιότυπα από το πρόσφατο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, στο οποίο ο ίδιος χρίστηκε σκόρερ, ο Βραζιλιάνος άσος έγραψε χαρακτηριστικά:

«Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνω σε αυτόν τον σύλλογο, αλλά όσο είμαι εδώ, θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι το τέλος, με πόνο και τραυματισμό, θα δώσω την ζωή μου!! Μόνο Ολυμπιακός, στις νίκες και στις ήττες, για πάντα θα τα δίνω όλα για εσάς! Ευχαριστώ».