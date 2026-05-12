Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για το ντέρμπι με την ΑΕΚ και τα νέα για τον Γιώργο Γιακουμάκη είναι ιδιαίτερα θετικά για τον Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο Έλληνας επιθετικός προπονήθηκε κανονικά και έθεσε εαυτόν στη διάθεση της τεχνικής ηγεσίας, δείχνοντας πως έχει ξεπεράσει το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα. Θυμίζουμε πως είχε αγωνιστεί για περίπου 24 λεπτά στην πρεμιέρα των Play-Offs απέναντι στον Παναθηναϊκό, όμως στη συνέχεια έμεινε εκτός από τα τρία επόμενα παιχνίδια λόγω τραυματισμού.

Από την άλλη πλευρά, τα προβλήματα δεν λείπουν για τον ΠΑΟΚ, καθώς εκτός πλάνων παραμένουν οι Λόβρεν και Καμαρά που συνέχισαν θεραπεία, ενώ δεν υπολογίζεται και ο τιμωρημένος Ζαφείρης. Παράλληλα, απουσία θα υπάρξει και από τον Ντεσπόντοβ, ο οποίος συνεχίζει την αποθεραπεία του μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ

«Παίκτες και τεχνικό επιτελείο δούλεψαν στις τελευταίες τακτικές λεπτομέρειες ενόψει του επικείμενου αγώνα στην Τούμπα, ενώ έγινε ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις.

Οι Ντέγιαν Λόβρεν και Μαντί Καμαρά υποβλήθηκαν σε θεραπεία και μαζί με τον τιμωρημένο Χρήστο Ζαφείρη και τον Κίριλ Ντεσπόντοβ είναι οι παίκτες που δεν υπολογίζονται για την μάχη με την ΑΕΚ».