Ο ΠΑΟΚ πέρασε εμφατικά με 4-1 από την έδρα της Κηφισιά και «συγκατοικεί» στην κορυφή της Stoiximan Super League με ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Ωστόσο, το χαμόγελο μετριάστηκε από τον τραυματισμό του Γιώργου Γιακουμάκη.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης αποχώρησε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας τη θέση του στον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ, καθώς ένιωσε έντονες ενοχλήσεις στον δεξιό αστράγαλο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του ιατρικού επιτελείου κάνουν λόγο για βαρύ διάστρεμμα, εξέλιξη που καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη τη συμμετοχή του στο μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής (08/03) απέναντι στον Ολυμπιακό.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» περιμένουν τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων, όμως όλα δείχνουν πως ο Ραζβάν Λουτσέσκου θα χρειαστεί να καταστρώσει τα πλάνα του χωρίς ένα από τα βασικά επιθετικά του «όπλα» σε ένα ματς που μπορεί να κρίνει πολλά στη μάχη της κορυφής.