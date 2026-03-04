Νέος πονοκέφαλος για τον ΠΑΟΚ, που βλέπει τα προβλήματα τραυματισμών να μην έχουν τελειωμό. Στην αναμέτρηση με την Κηφισιά, ο Γιώργος Γιακουμάκης έγινε αναγκαστική αλλαγή, προκαλώντας ανησυχία ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Ο 31χρονος επιθετικός αποχώρησε στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γερεμέγεφ να περνά στη θέση του. Λίγο νωρίτερα είχε εμπλακεί σε δυνατή μονομαχία με τον Ρουκουνάκη, δείχνοντας να πονά στο δεξί γόνατο. Παρά την προσπάθειά του να συνεχίσει, σε φάση πίεσης μετά από βολέ του Ραμίρεζ, έπεσε στο έδαφος και έγινε σαφές πως δεν μπορούσε να πατήσει σωστά.

Στον «Δικέφαλο του Βορρά» περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Το επερχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό δεν αφήνει περιθώρια για απώλειες και ο Γιακουμάκης αποτελεί κομβικό κομμάτι της επιθετικής λειτουργίας της ομάδας.