Ο Έντσο Μαρέσκα φαίνεται να είναι ο μοναδικός υποψήφιος που εξετάζει η Μάντσεστερ Σίτι για να αναλάβει τον πάγκο σε περίπτωση που ο Πεπ Γκουαρντιόλα αποφασίσει να αποχωρήσει.

Παρά το γεγονός ότι ο Καταλανός τεχνικός διαθέτει συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο, οι φήμες γύρω από ενδεχόμενη πρόωρη αποχώρησή του πληθαίνουν. Σε αυτή την περίπτωση, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μαρέσκα είναι το πρώτο φαβορί για τη θέση του προπονητή.

Ο Ιταλός προπονητής, πρώην μέσος του Ολυμπιακού, είχε προηγουμένως συνεργαστεί με τον Γκουαρντιόλα ως βοηθός στη Μάντσεστερ Σίτι. Ξεκίνησε την καριέρα του στην Πάρμα, οδήγησε τη Λέστερ στην επιστροφή της στην Premier League και στη συνέχεια βρέθηκε στον πάγκο της Τσέλσι, κατακτώντας το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων πέρσι.

Από τις αρχές του έτους παραμένει χωρίς ομάδα, μετά τη διαφωνία του με τη διοίκηση της Τσέλσι που οδήγησε σε παραίτηση, ενώ φέρεται έτοιμος να αναλάβει το μεγάλο βήμα και να διαδεχτεί τον Γκουαρντιόλα στη Σίτι.