Αν και τιμωρημένος από την Euroleague, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δείχνει αποφασισμένος να ταξιδέψει στη Βαλένθια για το κρίσιμο Game 5 των playoffs κόντρα στον Παναθηναϊκό (13/5, 22:00).

Ο ισχυρός άνδρας της «πράσινης» ΚΑΕ ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία συνοδευόμενη από τη λεζάντα: «Βαλένθια, ερχόμαστε!», στέλνοντας μήνυμα ενθουσιασμού και αποφασιστικότητας.

Πρόκειται για μία κίνηση που επιβεβαιώνει τη θέλησή του να βρεθεί στην Ισπανία για την κρίσιμη αναμέτρηση, κάτι που είχε τονίσει και σε προηγούμενες δηλώσεις του, προβλέποντας ότι η σειρά θα κριθεί στο πέμπτο παιχνίδι για το εισιτήριο του Final Four.

Παρότι η Marca, σε δικό της ρεπορτάζ, ανέφερε ότι θα απαγορεύσει την είσοδο στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

