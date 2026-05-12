Ο Αστέρας AKTOR έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή του στη Stoiximan Super League, επικρατώντας 1-0 του Πανσερραϊκού στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των Play-Outs.

Οι Αρκάδες «χτύπησαν» στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου με τον Μακέντα, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης και χάρισε στην ομάδα του ένα πολύτιμο τρίποντο. Πλέον χρειάζονται μόλις τρεις βαθμούς ακόμα για να εξασφαλίσουν και μαθηματικά την παραμονή τους, καθώς βρίσκονται στο +4 από τον Πανσερραϊκό, με υπέρ τους και την ισοβαθμία.

Ο αγώνας

1ο Ημίχρονο

Το παιχνίδι ξεκίνησε χωρίς ρυθμό και χωρίς φάσεις στο πρώτο δεκάλεπτο, με τις δύο ομάδες να δείχνουν προσεκτική προσέγγιση και να παρατάσσονται με 3-4-3. Η ισορροπία όμως άλλαξε στο 18’, όταν ο Πανσερραϊκός έμεινε με δέκα παίκτες, καθώς ο Ομεόνγκα αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη για επικίνδυνο μαρκάρισμα πάνω στον Κετού.

Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα, οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 25’ με κεφαλιά του Αλμύρα έπειτα από κόρνερ του Μπαρτόλο, όμως η μπάλα πέρασε άουτ. Στο 33’ ο Ριέρα έχασε μεγάλη ευκαιρία σε τετ α τετ, ενώ στις καθυστερήσεις ο Παπαδόπουλος αποσόβησε τον κίνδυνο σε εκτέλεση φάουλ του Τσαούση, κρατώντας το 0-0.

2ο Ημίχρονο

Στην επανάληψη ο Αστέρας AKTOR μπήκε πιο δυνατά, με την είσοδο του Καλτσά να ανεβάζει την επιθετική του λειτουργία. Στο 49’ η κεφαλιά του Αλμύρα δεν βρήκε στόχο, όμως στο 59’ οι Αρκάδες βρήκαν το γκολ: από εκτέλεση κόρνερ του Μπαρτόλο, ο Μακέντα έμεινε αμαρκάριστος και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 1-0.

Ο Πανσερραϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Δοϊρανλή να χάνει μεγάλη ευκαιρία σε τετ α τετ στο 79’, όμως ο Παπαδόπουλος είπε «όχι» με σωτήρια επέμβαση. Στη συνέχεια ο ρυθμός έπεσε, με τον Μπαρτόλο να δοκιμάζει απευθείας φάουλ στο 82’ και τον Καρέλη να απαντά στο 86’, χωρίς όμως να αλλάξει το σκορ, που έμεινε στο 1-0 υπέρ του Αστέρα.