Ένα απρόσμενο λάθος σε γραπτό υλικό που αφορά τον Λιονέλ Μέσι έγινε viral στο ντοκιμάντερ για την ζωή του, καθώς το όνομα του Αργεντινού σταρ εμφανίστηκε ως «Leonel Andrés Mecci Cuccittini».

Η λανθασμένη γραφή του επωνύμου και του μικρού ονόματος προκάλεσε σχόλια, με αρκετούς φιλάθλους να επισημαίνουν το απλό αλλά εντυπωσιακό typo σε επίσημο πλαίσιο.

Μάλιστα στο ντοκιμαντέρ «Messi: The Forgotten Tape» αναφέρει: «Για την πρώτη κλήση του Lionel Andres Messi Cuccittini στην Εθνική Αργεντινής, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Αργεντινής έστειλε το φαξ στην Μπαρτσελόνα με το όνομα και το επίθετό του γραμμένα λάθος.

Είχαν γράψει: Leonel Mecci».