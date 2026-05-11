Η Βοσνία έγινε η πρώτη εθνική ομάδα που γνωστοποίησε επίσημα τη λίστα των 26 ποδοσφαιριστών που θα συμμετάσχουν στο Μουντιάλ του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Στην αποστολή ξεχωρίζει φυσικά η παρουσία του 40χρονου Έντιν Τζέκο, ο οποίος παραμένει ο ηγέτης και αρχηγός της εθνικής ομάδας, συνεχίζοντας να αποτελεί σημείο αναφοράς για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας.

Στις επιλογές του Σερκέι Μπάρμπαρεζ βρίσκονται επίσης οι Σέαντ Κολάσινατς και Ερμεντίν Ντεμίροβιτς, δύο ποδοσφαιριστές με κομβικό ρόλο στην πορεία πρόκρισης της Βοσνίας.

Οι Βόσνιοι εξασφάλισαν την παρουσία τους στη διοργάνωση μέσω των playoffs της ευρωπαϊκής ζώνης, πετυχαίνοντας μια σημαντική πρόκριση απέναντι στην Ιταλία και επιστρέφοντας σε τελική φάση Μουντιάλ με αυξημένες προσδοκίες.

Η Βοσνία συμμετέχει στον δεύτερο όμιλο της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Καναδά, το Κατάρ και την Ελβετία.

Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

Αναλυτικά η αποστολή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης

Τερματοφύλακες

Νίκολα Βασίλ (Ζανκτ Πάουλι)

Μάρτιν Ζλόμισλιτς (Ριέκα)

Οσμάν Χατζίκιτς (Σλάβεν Μπελούπο)

Αμυντικοί

Σέαντ Κολάσινατς (Αταλάντα)

Αμάρ Ντέντιτς (Μπενφίκα)

Νιχάντ Μουγιάκιτς (Γκαζιαντέπ)

Νίκολα Κάτιτς (Σάλκε)

Ταρίκ Μουχαρέμοβιτς (Σασουόλο)

Στιέπαν Ράντελιτς (Ριέκα)

Νιντάλ Τσέλικ (Λανς)

Ντένις Χατζικαντούνιτς (Σαμπντόρια)

Μέσοι

Αμίρ Χατζιαχμέτοβιτς (Xαλ)

Ιβάν Σούνιτς (Πάφος)

Ιβάν Μπάσιτς (Αστάνα)

Ντένις Μπούρνιτς (Καρλσρούη)

Έρμιν Μάχμιτς (Σλόβαν Λίμπερετς)

Μπένιαμιν Ταχίροβιτς (Μπρόντμπι)

Αμάρ Μέμιτς (Βικτόρια Πλζεν)

Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Ζάλτσμπουργκ)

Εσμίρ Μπαϊρακτάρεβιτς (Αϊντχόφεν)

Επιθετικοί

Ερμεντίν Ντεμίροβιτς (Στουτγκάρδη)

Γιόβο Λούκιτς (Κλουζ)

Σαμέντ Μπαζντάρ (Γιαγκελόνια)

Χάρις Ταμπάκοβιτς (Γκλάντμαχ)

Έντιν Τζέκο (Σάλκε)

Προπονητής: Σεργκέι Μπάρμπαρεζ