Ο Δημήτρης Ιτούδης φαίνεται πως θα συνεχίσει το έργο του στη Χάποελ Τελ Αβίβ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Ισραήλ, τα οποία αναφέρουν ότι υπάρχει πρόθεση διατήρησης της τεχνικής ηγεσίας στο πλαίσιο της συνέχειας του πρότζεκτ.

Η πρώτη συμμετοχή της ομάδας στην EuroLeague συνοδεύτηκε από εντυπωσιακή πορεία, με τη Χάποελ να φτάνει μέχρι τα playoffs και να παρουσιάζεται απόλυτα ανταγωνιστική απέναντι σε πιο έμπειρους αντιπάλους.

Παρά το γεγονός ότι η πρόκριση στο Final Four της Αθήνας χάθηκε στις λεπτομέρειες, η συνολική εικόνα άφησε θετικές εντυπώσεις.

Hapoel Tel Aviv’i önümüzdeki sezon da Dimitris Itoudis çalıştıracak. (@YoavBorowitz) pic.twitter.com/5BFkWKXnlW — Euroleague Time (@euroleague_time) May 9, 2026

Η ομάδα του Τελ Αβίβ ξεχώρισε για τη μαχητικότητα και το ταλέντο της, δείχνοντας ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο της διοργάνωσης, παρά την περιορισμένη εμπειρία.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διοίκηση θέλει να διατηρήσει τον βασικό κορμό και τη σταθερότητα στο αγωνιστικό πλάνο, με τον Ιτούδη να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα του σχεδιασμού για τη συνέχεια.

Άλλωστε, ο ίδιος ο τεχνικός φρόντισε να δώσει το σύνθημα για την επόμενη ημέρα, ενισχύοντας τις φήμες περί παραμονής του λέγοντας: «Οι επιτυχημένες ομάδες χτίζονται με τον χρόνο».