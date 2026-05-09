Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γ. Καραϊσκάκης» σε ένα ματς που θα κρίνει πολλά για την φετινή, και ίσως και την επόμενη σεζόν.

Η ώρα της αλήθειας έφτασε για τον Ολυμπιακό. Τρεις στροφές έμειναν για να ολοκληρωθεί η σεζόν και μια ματιά στον βαθμολογικό πίνακα αρκεί για να καταλάβει κανείς πόσο οριακή είναι η κατάσταση αναφορικά με τον τίτλο, αλλά και με την δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι αν και ανώτεροι από τον ΠΑΟΚ έφυγαν ηττημένοι από την Τούμπα, ωστόσο έχουν ακόμα μια ευκαιρία και πλέον κανένα περιθώριο λάθους.

Αυτή τη φορά υποδέχονται την ομάδα του Λουτσέσκου και με νίκη αφενός μένουν ζωντανοί στη μάχη του τίτλου και αφετέρου γίνονται τα αφεντικά σε ότι αφορά την δεύτερη θέση.

Μια δεύτερη θέση που είναι αρκετά πιθανό πια να φέρει τον Ολυμπιακό στον τρίτο προκριματικό γύρο που σημαίνει δύο εβδομάδες επιπλέον για ξεκούραση το καλοκαίρι και φυσικά καλύτερες πιθανότητες για να μπει και φέτος στην League Phase.

Αντίθετα, σε περίπτωση ήττας ή ισοπαλίας ο Ολυμπιακός θα φλερτάρει έντονα με τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League με όσα αυτό συνεπάγεται.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα, πλην του Γιαζίτζι, ενώ έχει μείνει αρκετά ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδα του στα τελευταία δύο παιχνίδια και δεν προτίθεται να αλλάξει πολλά.

Παράλληλα ζητάει μεγαλύτερη συγκέντρωση και φυσικά την αποτελεσματικότητα που τόσο πολύ η έλλειψη της έχει κοστίσει στον Ολυμπιακό την φετινή σεζόν.

Η ενδεκάδα των τελευταίων δύο αγώνων αναμένεται να έχει το πολύ δύο αλλαγές, με τον Μπρούνο να διεκδικεί την θέση του Ορτέγκα και τον Μουζακίτη αυτή του Ντάνι Γκαρθία.

Οι υπόλοιποι εννέα θα είναι πιθανότατα οι ίδιοι. Ο Τζολάκης στην εστία, ο Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, ο Ρέτσος με τον Πιρόλα στα στόπερ, ο Έσε στον άξονα και η τριπλέτα Ροντινέι – Τσικίνιο – Ζέλσον Μαρτίνς πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Στο ερυθρόλευκο στρατόπεδο εμφανίζονται πεισμωμένοι και για έναν ακόμα λόγο, αφού ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που δεν έχουν νικήσει την φετινή σεζόν, χωρίς να είναι χειρότεροι σε τουλάχιστον δύο από τα ραντεβού τους με τον «δικέφαλο του βορρά».

Καλύτερη στιγμή για να σπάσει αυτό το αρνητικό σερί δεν θα μπορούσε να υπάρξει.