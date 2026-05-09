Όταν ο Φακούντο Πελίστρι πάτησε το πόδι του στην Αθήνα το καλοκαίρι του 2024 για λογαριασμό του Παναθηναϊκού, το κλίμα γύρω από την απόκτησή του συνοδευόταν από υψηλές προσδοκίες.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ ερχόταν από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ως ένα ταλέντο που χρειαζόταν χρόνο, εμπιστοσύνη και σταθερό περιβάλλον για να εξελιχθεί.

Σχεδόν δύο χρόνια αργότερα, η εικόνα παραμένει αντιφατική. Παρά τις ευκαιρίες που του δόθηκαν από διαφορετικούς προπονητές, αλλά και την παρουσία του ως βασικό στέλεχος στην εθνική Ουρουγουάης, ο Πελίστρι δεν έχει καταφέρει να σταθεροποιήσει την απόδοσή του στον Παναθηναϊκό, με τους τραυματισμούς να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην πορεία του.

Ο 24χρονος αποκτήθηκε με σημαντική επένδυση, καθώς το «τριφύλλι» κατέβαλε περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ για το 55% των δικαιωμάτων του, με την τότε τεχνική ηγεσία να τον εντάσσει άμεσα στα βασικά πλάνα.

Ωστόσο, η συνέχεια δεν ήταν η αναμενόμενη, καθώς οι αλλαγές προπονητών και κυρίως τα συνεχή προβλήματα τραυματισμών επηρέασαν την εξέλιξή του.

Συνολικά, ο Πελίστρι μετρά 53 συμμετοχές με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, με απολογισμό 4 γκολ και 7 ασίστ, έχοντας όμως απουσιάσει σχεδόν από τις μισές επίσημες αναμετρήσεις της ομάδας λόγω τραυματισμών.

Τα περισσότερα προβλήματα εντοπίζονται στον προσαγωγό, σημείο στο οποίο έχει εμφανίσει επαναλαμβανόμενους τραυματισμούς.

Από την άφιξή του στην Αθήνα έχει μείνει εκτός δράσης για συνολικά 193 ημέρες, αριθμός που αναμένεται να αυξηθεί με τον πιο πρόσφατο τραυματισμό του.

Οι συχνές απουσίες σε συνδυασμό με τις χαμένες ευκαιρίες στο γήπεδο έχουν δημιουργήσει ένα βαρύ «φορτίο» γύρω από το όνομά του, μετατρέποντας την περίπτωσή του σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ποδοσφαιριστή που δεν έχει καταφέρει να δικαιολογήσει πλήρως την επένδυση του συλλόγου.