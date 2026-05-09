Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις που έχουν καταγραφεί στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο παίκτης της Βαλένθια ολοκλήρωσε τον αγώνα με 29 πόντους, 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ, ενώ πρόσθεσε 3 κλεψίματα και κέρδισε 8 φάουλ, συγκεντρώνοντας συνολικά 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι μετά από αυτή την εμφάνιση αναδείχθηκε MVP της τέταρτης αγωνιστικής των playoffs, με τη EuroLeague να τον αποθεώνει χαρακτηρίζοντάς τον «Το Πρόβλημα», υπογραμμίζοντας πως ήταν ο άνθρωπος της στιγμής που άλλαξε τη ροή της σειράς.