Τέλος η αναμονή αντιπάλου για τον Ολυμπιακό στο Final Four της Αθήνας.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα βρεθούν αντίπαλοι με την τωρινή κάτοχο της EuroLeague, Φενέρμπαχτσε, καθώς οι Τούρκοι επικράτησαν της Ζαλγκίρις στην Λιθουανία με 94-90 και έκαναν το 3-1 στην σειρά.

Μπορεί ο Φρανσίσκο να έκανε ό,τι ήθελε καθώς είχε 23 πόντους και 11 ασίστ, όμως η Φενέρ είχε περισσότερες λύσεις, με τον Μπερτς να σημειώνει 21 πόντους και 13 ριμπάουντ και τον Χόρτον-Τάκερ να προσθέτει τον ίδιο αριθμό πόντων.

Ο αγώνας

Από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, η αναμέτρηση είχε όλα τα στοιχεία ενός μεγάλου ευρωπαϊκού ντέρμπι. Η Φενέρμπαχτσε προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό της, όμως η Ζαλγκίρις δεν εγκατέλειψε ποτέ τη μάχη, επιστρέφοντας δυναμικά και στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση. Εκεί, όμως, η εμπειρία και η ψυχραιμία των φιλοξενούμενων αποδείχθηκαν καθοριστικές.

Πρώτο δεκάλεπτο: Δυναμικό ξεκίνημα της Φενέρ και απαντήσεις από Φρανσίσκο

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μπήκε εντυπωσιακά στην αναμέτρηση, χτίζοντας γρήγορα προβάδισμα με σερί 7-0 και δείχνοντας απόλυτα συγκεντρωμένη στα πρώτα λεπτά.

Η Ζαλγκίρις προσπάθησε να απαντήσει με τον Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος με προσωπικές ενέργειες και εύστοχο τρίποντο κράτησε τους γηπεδούχους κοντά στο σκορ. Παρ’ όλα αυτά, η Φενέρ εκμεταλλεύτηκε αμυντικά λάθη των Λιθουανών και, με τον Κρις Σίλβα να δίνει σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι, έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα επτά πόντων.

Δεύτερο δεκάλεπτο: Η Ζαλγκίρις πλησίασε, αλλά η Φενέρ κράτησε τον έλεγχο

Οι γηπεδούχοι μπήκαν εντυπωσιακά στη δεύτερη περίοδο, βρίσκοντας τρία συνεχόμενα τρίποντα από τους Έντγκαρας Ουλανόβας, Λο και Σλίβα, βάζοντας πίεση στους φιλοξενούμενους.

Ωστόσο, η Φενέρμπαχτσε είχε ξανά απαντήσεις. Ο Χόρτον-Τάκερ πήρε πρωτοβουλίες στην επίθεση, ενώ ο Ντέβον Χολ πρόσθεσε κρίσιμους πόντους από την περιφέρεια, επιτρέποντας στην τουρκική ομάδα να διατηρήσει το προβάδισμά της.

Η Ζαλγκίρις προσπάθησε επανειλημμένα να περάσει μπροστά, όμως δεν τα κατάφερε, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται και τη Φενέρ να βρίσκεται στο +5.

Τρίτο δεκάλεπτο: Ξέσπασμα της Ζαλγκίρις και μεγάλη ανατροπή

Η τρίτη περίοδος ανήκε ολοκληρωτικά στους Λιθουανούς.

Με τον Σιλβέν Φρανσίσκο να παίρνει… φωτιά από την περιφέρεια και τον Αζουόλας Τουμπέλις να προσφέρει πολύτιμες λύσεις μέσα στη ρακέτα, η Ζαλγκίρις άλλαξε πλήρως την εικόνα του αγώνα.

Η εξαιρετική άμυνα των γηπεδούχων περιόρισε τις επιλογές της Φενέρ και επέτρεψε στη λιθουανική ομάδα να πάρει για πρώτη φορά το προβάδισμα στο σκορ, μέσα σε αποθέωση από το κοινό της.

Παρά την πίεση, ο Χόρτον-Τάκερ κράτησε όρθια τη Φενέρ με πέντε προσωπικούς πόντους σε κρίσιμο σημείο, αποτρέποντας μεγαλύτερη ζημιά.

Τέταρτο δεκάλεπτο: Θρίλερ, βολές του Φρανσίσκο και ισοφάριση από τον Μπόλντγουιν

Η τελευταία περίοδος εξελίχθηκε σε πραγματική μάχη νεύρων, με τις δύο ομάδες να ανταλλάσσουν συνεχώς καλάθια και το σκορ να παραμένει σε απόσταση μίας κατοχής.

Η Ζαλγκίρις είχε το προβάδισμα στα περισσότερα λεπτά, όμως η Φενέρμπαχτσε έβρισκε διαρκώς απαντήσεις.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Φρανσίσκο ευστόχησε σε κρίσιμες βολές, δίνοντας προβάδισμα στους γηπεδούχους και βάζοντας πίεση στους φιλοξενούμενους.

Με 5,5 δευτερόλεπτα να απομένουν, η μπάλα πήγε στα χέρια του Ουέιντ Μπόλντγουιν, ο οποίος πήρε την ευθύνη και με μεγάλο καλάθι ισοφάρισε, στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση.

Παράταση: Ψυχραιμία, μεγάλα καλάθια και πρόκριση για τη Φενέρ

Στο έξτρα πεντάλεπτο, η Φενέρμπαχτσε παρουσιάστηκε πιο έτοιμη και πιο ψύχραιμη.

Ο Χόρτον-Τάκερ συνέχισε να δίνει λύσεις με μεγάλα σουτ, ενώ η άμυνα της τουρκικής ομάδας λειτούργησε υποδειγματικά, περιορίζοντας σημαντικά τις επιλογές της Ζαλγκίρις.

Οι Λιθουανοί προσπάθησαν να επιστρέψουν ξανά, με τον Φρανσίσκο να πετυχαίνει ακόμη ένα μεγάλο τρίποντο και να μειώνει τη διαφορά, όμως η Φενέρ διαχειρίστηκε σωστά τις τελευταίες κατοχές.

Με καθαρό μυαλό και αποφασιστικότητα, η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους «κλείδωσε» τη νίκη και μαζί την πρόκριση, ολοκληρώνοντας μια σπουδαία ευρωπαϊκή βραδιά.