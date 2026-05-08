Η Real Madrid C. F. ανακοινώνει ότι, μετά τα γεγονότα που οδήγησαν στη χθεσινή έναρξη πειθαρχικής διαδικασίας εις βάρος των ποδοσφαιριστών μας Φενετρίκο Βαλβέρδε και Ορελιέν Τσουαμενί, αμφότεροι παρουσιάστηκαν σήμερα ενώπιον του ερευνητή που ορίστηκε για την υπόθεση.

Κατά την απολογία τους, οι παίκτες εξέφρασαν την πλήρη μεταμέλειά τους για όσα συνέβησαν και ζήτησαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον.

Επιπλέον, ζήτησαν συγγνώμη από τον σύλλογο, τους συμπαίκτες τους, το τεχνικό επιτελείο και τους φιλάθλους, ενώ αμφότεροι τέθηκαν στη διάθεση της Ρεάλ Μαδρίτης ώστε να αποδεχθούν οποιαδήποτε κύρωση κρίνει κατάλληλη ο σύλλογος.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η Ρεάλ Μαδρίτης αποφάσισε να επιβάλει χρηματικό πρόστιμο ύψους πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ στον καθένα από τους δύο ποδοσφαιριστές, ολοκληρώνοντας έτσι τις αντίστοιχες εσωτερικές διαδικασίες.