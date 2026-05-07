Σε άλλο επίπεδο έχει φτάσει το αίτημα των οπαδών της Ρεάλ Μαδρίτης προς την ομάδα για την πώληση του Κιλιάν Εμπαπέ το ερχόμενο καλοκαίρι.

Συγκεκριμένα, «διέλυσε» το ρεκόρ Γκίνες για υπογραφές σε ένα αίτημα, όποιο και να είναι αυτό!

Ο προηγούμενος κάτοχος του ρεκόρ ήταν αίτημα διαγραφής όλων των χρέων για το πιο φτωχά κράτη του κόσμου!

MBAPPÉ PETITION HITS 28M ✍️ MORE THAN MOST SIGNED PETITION IN THE GUINNESS BOOK OF WORLD RECORDS 🤯🌎 pic.twitter.com/OSQhn3UQyJ — LiveScore (@livescore) May 7, 2026

Συγκεκριμένα εκείνο το αίτημα είχε 24.000.000 υπογραφές, ενώ το να φύγει ο Εμπαπέ έχει ήδη πάνω από 31.000.000!