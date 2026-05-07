Σοκ έχει προκαλέσει στις Ηνωμένες Πολιτείες η υπόθεση του Νταγκομπέρτο Μιγκέλ Πένια, ο οποίος καταδικάστηκε σε 60 χρόνια κάθειρξης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων και παραγωγή παράνομου οπτικού υλικού.

Ο 37χρονος πρώην μπασκετμπολίστας είχε αγωνιστεί σε ομάδες της Λατινικής Αμερικής, αλλά και σε Ισπανία και Γαλλία, ενώ είχε συμμετάσχει και με τη Δομινικανή Δημοκρατία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019.

Τα τελευταία χρόνια εργαζόταν στις ΗΠΑ ως βοηθός προπονητή και καθηγητής φυσικής αγωγής σε σχολεία. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία γονέα για ακατάλληλη επικοινωνία με ανήλικο μαθητή.

Από την έρευνα στα κινητά και τους λογαριασμούς του εντοπίστηκαν μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο κακοποίησης, με το FBI να συμμετέχει στις έρευνες και στη σύλληψή του. Ο Πένια παραδέχθηκε την ενοχή του σε δύο κατηγορίες, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή που ουσιαστικά ισοδυναμεί με ισόβια.

🏀 Un ancien joueur d’Aix-Maurienne condamné à 60 ans de prison 🏀https://t.co/R9GHfFwhxA Passé par l’AMSB lors de la saison 2021/22, Dagoberto Pena (37 ans) a été condamné à 60 ans de prison aux États-Unis dans le cadre d’une affaire de pornographie infantile. — Basket Europe (@basketeurope) May 7, 2026

«Νταγκομπέρτο Μιγκέλ Πένια, καταδικάστηκε από την περιφερειακή δικαστή των ΗΠΑ Σέρι Πόλστερ Τσάπελ σε 60 χρόνια ομοσπονδιακής φυλάκισης για παραγωγή, λήψη, κατοχή και πρόσβαση με πρόθεση προβολής εικόνων και βίντεο που απεικόνιζαν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Στον Πένια επιβλήθηκε επίσης ισόβια επιτήρηση μετά την αποφυλάκισή του και υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο δραστών σεξουαλικών εγκλημάτων. Ο Πένια δήλωσε ένοχος στις 23 Ιανουαρίου 2026».