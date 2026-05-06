Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, γεγονός που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

Σύμφωνα με την ιταλική «il Messaggero», ο 24χρονος εξτρέμ προτάθηκε στη Ρόμα, η οποία εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής.

Ο Τζόλης μετράει ήδη εντυπωσιακά νούμερα τη φετινή σεζόν, με 14 γκολ και 16 ασίστ στο πρωτάθλημα, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Η Ρόμα αναζητά λύσεις για τη γραμμή κρούσης ενόψει της νέας σεζόν, με τον προπονητή της ομάδας, Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι, να έχει ζητήσει ενίσχυση, ωστόσο το οικονομικό σκέλος της υπόθεσης αναμένεται να αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο, καθώς το κόστος πιθανής μεταγραφής μπορεί να ξεπεράσει τα 30 εκατομμύρια ευρώ.