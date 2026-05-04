Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για το Game 3 στο Μονακό απέναντι στην ομώνυμη ομάδα, με στόχο να «σκουπίσει» τη σειρά και να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παραταχθεί με μία σημαντική απουσία, καθώς ο Τάισον Γουόρντ δεν θα ακολουθήσει την αποστολή. Ο Αμερικανός φόργουορντ ταλαιπωρείται από τραυματισμό και παρέμεινε στην Αθήνα, μένοντας εκτός για το κρίσιμο παιχνίδι στο «Gaston Médecin».

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ολοκληρώσουν τη σειρά στη Γαλλία και να πάρουν το εισιτήριο για το πέμπτο διαδοχικό Final 4 στην ιστορία τους, συνεχίζοντας την πορεία τους με στόχο την κατάκτηση του τέταρτου ευρωπαϊκού τίτλου.