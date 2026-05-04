Ο Εβάν Φουρνιέ συνεχίζει να δείχνει τη σύνδεσή του με την ιστορία του Ολυμπιακού, ακόμη και εκτός παρκέ.

Ο Γάλλος σταρ εμφανίστηκε στην αναχώρηση της ομάδας για το Μονακό και το Game 3 των Play-Offs της EuroLeague, φορώντας ένα ξεχωριστό ρετρό μπλουζάκι.

Συγκεκριμένα, η επιλογή του ήταν αφιερωμένη στο ιστορικό «έπος» της Ρώμης, όταν οι «ερυθρόλευκοι» κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους το 1997, γράφοντας μία από τις πιο ένδοξες σελίδες του συλλόγου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Εβάν Φουρνιέ επιλέγει τέτοιου είδους εμφανίσεις, καθώς συχνά τιμά το παρελθόν της ομάδας με αντίστοιχα ρετρό κομμάτια, δείχνοντας τη βαθιά του εκτίμηση για την ιστορία του Ολυμπιακού.