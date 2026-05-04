Οι Ντιτρόιτ Πίστονς και οι Κλίβελαντ Καβαλίερς έγιναν οι τελευταίες ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, μετά από δύο Game 7 απέναντι σε Ορλάντο Μάτζικ και Τορόντο Ράπτορς αντίστοιχα.

Πίστονς – Μάτζικ 116-94

Στο Ντιτρόιτ, οι Πίστονς κυριάρχησαν απόλυτα και επικράτησαν με 116-94, «γυρίζοντας» τη σειρά από το 3-1 και ολοκληρώνοντας μια μεγάλη ανατροπή.

Ο Κέιντ Κάνινγχαμ ήταν ο απόλυτος ηγέτης με 32 πόντους και 12 ασίστ, ενώ ο Τομπάιας Χάρις πρόσθεσε 30 πόντους και 9 ριμπάουντ, δίνοντας σταθερότητα και λύσεις σε όλο το ματς.

Το καθοριστικό σημείο ήρθε στην τρίτη περίοδο, όταν οι γηπεδούχοι «έτρεξαν» επιμέρους σερί 11-2 και με συνεχόμενες ενέργειες του Κάνινγχαμ ξέφυγαν στο +20, ουσιαστικά «κλειδώνοντας» τη νίκη.

Για τους Μάτζικ, ο Πάολο Μπανκέρο προσπάθησε με 38 πόντους, ενώ ο Ντέσμοντ Μπέιν πρόσθεσε 16, χωρίς όμως να αλλάξει η ροή του αγώνα.

Καβαλίερς – Ράπτορς 114-102

Στο Κλίβελαντ, οι Καβαλίερς επικράτησαν με 114-102 των Ράπτορς, σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Τζάρετ Άλεν ήταν κυρίαρχος στη ρακέτα με 22 πόντους και 19 ριμπάουντ, εκ των οποίων 14 ήρθαν στο καθοριστικό τρίτο δωδεκάλεπτο, όπου το Κλίβελαντ έκανε επιμέρους 38-19.

Οι γηπεδούχοι γύρισαν το ματς αφού είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ στο πρώτο μέρος, πέρασαν μπροστά με 51-49 και στη συνέχεια έτρεξαν μεγάλο σερί 20-2 που έφερε τη διαφορά σε διψήφια επίπεδα.

Ο Ντόνοβαν Μίτσελ πρόσθεσε 22 πόντους και ο Τζέιμς Χάρντεν 18, ενώ για τους Ράπτορς ξεχώρισαν ο Σκότι Μπαρνς με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 6 ασίστ και ο Αρ Τζέι Μπάρετ με 23 πόντους.