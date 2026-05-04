Οι μετοχές σημείωσαν πτώση τη Δευτέρα (4/5) στη Wall Street, καθώς οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή οδήγησαν σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου, πυροδοτώντας περαιτέρω ανησυχίες για την αστάθεια στην περιοχή.

Ο Dow Jones έχασε 557 μονάδες ή 1,13%, o S&P 500 έκλεισε με πτώση 0,41%, ενώ ο Nasdaq έχασε 0,19%. Νωρίτερα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι είχαν αναχαιτίσει μια σειρά πυραύλων που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ενεργοποιήθηκε το σύστημα αντιπυραυλικής ασπίδας των ΗΑΕ από την έναρξη της εκεχειρίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τον περασμένο μήνα.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν μετά από αυτό το γεγονός. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού WTI ανέβηκαν κατά 4% και διαπραγματεύονταν πάνω από τα 106 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα διεθνή συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο σχεδόν 6% και ξεπέρασαν τα 114 δολάρια.

Οι τιμές της ενέργειας είχαν ήδη αρχίσει να ανεβαίνουν νωρίτερα την ίδια μέρα, μετά από αντικρουόμενες αναφορές για ιρανική επίθεση σε αμερικανικό πολεμικό πλοίο και καθώς τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν, ότι ένα πλοίο αναγκάστηκε να επιστρέψει από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Πολεμικό Ναυτικό του Ιράν δήλωσε, ότι εμπόδισε «αμερικανο-σιωνιστικά» πολεμικά πλοία να εισέλθουν στη ζώνη, σύμφωνα με αναφορές της κρατικής τηλεόρασης που επικαλείται το Reuters. Σε ξεχωριστό δελτίο του πρακτορείου ειδήσεων Fars αναφέρθηκε, ότι δύο πύραυλοι χτύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο κοντά στο νησί Jask, αφού αυτό αγνόησε τις προειδοποιήσεις, αν και καμία από τις δύο αναφορές δεν επιβεβαιώθηκε ανεξάρτητα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανέφερε αργότερα σε ανάρτησή της στο X ότι «κανένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει χτυπηθεί».

Σε ανάρτηση στο Truth Social την Κυριακή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το «Project Freedom», το οποίο, όπως είπε, προβλέπει τη συνδρομή των ΗΠΑ στην «απελευθέρωση» φορτηγών πλοίων χωρών που δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τα οποία έχουν εγκλωβιστεί λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ. Η πρωτοβουλία αναμένεται να ξεκινήσει τη Δευτέρα, έγραψε ο Τραμπ.

«Έχω πει στους εκπροσώπους μου να τους ενημερώσουν ότι θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να βγάλουμε τα πλοία και τα πληρώματά τους με ασφάλεια από τα Στενά», ανέφερε στην ανάρτησή του. «Σε κάθε περίπτωση, δήλωσαν ότι δεν θα επιστρέψουν έως ότου η περιοχή καταστεί ασφαλής για πλοήγηση και για οτιδήποτε άλλο». Η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social δεν περιείχε λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθεί μια τέτοια προσπάθεια. Η ανακοίνωση του Τραμπ ήρθε αφότου το Ιράν δήλωσε την Κυριακή, ότι είχε λάβει απάντηση από τις ΗΠΑ στην τελευταία του πρόταση για ειρηνευτικές συνομιλίες.

Νωρίτερα, την Παρασκευή, το Ιράν φέρεται να έστειλε μια επικαιροποιημένη ειρηνευτική πρόταση μέσω πακιστανών μεσολαβητών, ενισχύοντας την αισιοδοξία των επενδυτών ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε αργότερα την Παρασκευή ότι δεν ήταν ικανοποιημένος με την πρόταση της Τεχεράνης και ότι η χώρα προχωρούσε σε συμφωνία «επειδή δεν διαθέτει πλέον στρατό».

«Δεν προβλέπουμε ότι ο πόλεμος θα επιλυθεί γρήγορα», δήλωσε ο Τζέι Χάτφιλντ, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Infrastructure Capital Advisors. «Δεν πιστεύουμε ότι το Ιράν θα έχει μια επιφοίτηση και θα απαλλαγεί από τις πυρηνικές του δυνατότητες, οπότε αυτό πιθανότατα θα πρέπει να συμβεί με τη βία, και αυτό δεν θα γίνει δεκτό θετικά από την αγορά».

Πρόβλεψη για εκτίναξη του S&P 500 στις 8.000 μονάδες

Ωστόσο, η αισιοδοξία των επενδυτών για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και η ισχυρή περίοδος αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου έχουν οδηγήσει τις μετοχές σε νέα ρεκόρ τις τελευταίες ημέρες. Ακόμη και αν ο πόλεμος δεν επιλυθεί, ο Hatfield προβλέπει ότι ο S&P 500 θα φτάσει τις 8.000 μονάδες μέχρι το τέλος του έτους.

Οι μετοχές του τομέα της εφοδιαστικής, ειδικότερα, υπέστησαν πλήγμα τη Δευτέρα, αφού η Amazon ανακοίνωσε ότι ανοίγει το δικό της δίκτυο μεταφοράς, διανομής, εκτέλεσης παραγγελιών και αποστολής δεμάτων σε επιχειρήσεις. Η GXO Logistics σημείωσε πτώση 15%, ενώ η UPS και η FedEx σημείωσαν πτώση 9% και 8%, αντίστοιχα.