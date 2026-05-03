Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στο «Ολντ Τράφορντ» λίγο πριν τη σέντρα του μεγάλου αγώνα ανάμεσα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και τη Λίβερπουλ, καθώς ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, η μεταφορά του δεν προκάλεσε ανησυχία, καθώς επρόκειτο για καθαρά προληπτικό έλεγχο. Ο θρυλικός Σκωτσέζος τεχνικός έλαβε άμεσα εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του.