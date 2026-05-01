Ο Χάνσι Φλικ αναμένεται να παραμείνει στον πάγκο της Μπαρτσελόνα, καθώς έδωσε τη συγκατάθεσή του για την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Καταλανούς, σε συμφωνία που προβλέπει επέκταση έως το 2028, με δυνατότητα για ακόμη έναν χρόνο.

Η διοίκηση των «μπλαουγκράνα» είχε αρχικά προτείνει συμβόλαιο μεγαλύτερης διάρκειας, μέχρι το 2029, ωστόσο ο Γερμανός τεχνικός προτίμησε ένα πιο ευέλικτο πλάνο και οι δύο πλευρές κατέληξαν σε νέα συμφωνία τριετούς διάρκειας.

🚨 Hansi Flick will sign new deal at Barcelona, plan confirmed since the president Laporta got re-elected. New deal will be valid for the next two years. 💙❤️ Flick’s agent Pini Zahavi will arrive soon to sort details and potential +1 option until 2029, as @RogerTorello… pic.twitter.com/hzgi6Sbr6g — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 1, 2026

Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, όταν ο εκπρόσωπος του προπονητή θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη. Στο ίδιο ταξίδι αναμένεται να συζητηθούν και ζητήματα που αφορούν το μέλλον του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Η επίσημη ανακοίνωση εκτιμάται πως θα γίνει μετά και τη μαθηματική εξασφάλιση του τίτλου στη La Liga, κάτι που μπορεί να συμβεί άμεσα στις προσεχείς αγωνιστικές.

Ο Φλικ έχει ήδη παρουσιάσει σημαντικό έργο στον σύλλογο. Στην πρώτη του χρονιά οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του εγχώριου τρεμπλ, ενώ φέτος βρίσκεται κοντά σε ακόμη ένα πρωτάθλημα, έχοντας ήδη προσθέσει και το Σούπερ Καπ στη συλλογή του.

Παράλληλα, έχει πιστωθεί και την εξέλιξη αρκετών νεαρών ποδοσφαιριστών από τη La Masia, καθώς και τη βελτίωση βασικών μονάδων του ρόστερ, στοιχείο που ενισχύει ακόμη περισσότερο την εμπιστοσύνη της διοίκησης προς το πρόσωπό του.