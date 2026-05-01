Μια νέα εμπορική συνεργασία ανακοίνωσε η Μπαρτσελόνα, η οποία συνεχίζει τις πρωτοποριακές κινήσεις της μαζί με τη Spotify, αυτή τη φορά με τη συμμετοχή της διεθνούς pop star, Ολίβια Ροντρίγκο.

Οι «μπλαουγκράνα» δημοσίευσαν σχετικό βίντεο στα social media με το μήνυμα «The dream begins», συνοδεύοντας την ανάρτηση με αναφορά στη Spotify και την Αμερικανίδα τραγουδίστρια, προκαλώντας μεγάλο ενδιαφέρον στους φιλάθλους.

Αν και δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές όλες οι λεπτομέρειες της συνεργασίας, όλα δείχνουν πως πρόκειται για ακόμη μία καμπάνια που συνδέει το ποδόσφαιρο με τη μουσική βιομηχανία, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του συλλόγου με τη γνωστή πλατφόρμα streaming.

Η Μπαρτσελόνα έχει ήδη ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια μέσα από ειδικές εμφανίσεις και δράσεις με κορυφαία ονόματα της μουσικής σκηνής, επιδιώκοντας να ενισχύσει το παγκόσμιο brand της και να προσεγγίσει νεότερο κοινό.

Η συμμετοχή της Ολίβια Ροντρίγκο ανεβάζει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, με τους φίλους της ομάδας να περιμένουν τις επόμενες ανακοινώσεις.