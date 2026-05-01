Η Φενέρμπαχτσε επικράτησε με 86-74 της Ζάλγκιρις στο Game 2 και βρίσκεται πλέον μία νίκη μακριά από την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας, όμως το ενδιαφέρον μεταφέρθηκε μετά το τέλος του αγώνα στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους αντέδρασε έντονα σε ερώτηση που δέχθηκε από δημοσιογράφο σχετικά με το αν θα ήθελε να δει την ίδια αγωνιστική εικόνα από την ομάδα του και στο Final Four, σε περίπτωση πρόκρισης.

“This effort from team in the Final Four… That is a disrespectful question.” Sarunas Jasikevicius wasn’t having it: the job’s not done yet, and the Final Four spot is far from secured. 🔐#Fenerbahçe #fenerbahçebeko pic.twitter.com/cQE5aa0fMe — Basketball Sphere (@BSphere_) April 30, 2026

Ο Λιθουανός τεχνικός φάνηκε να θεωρεί την ερώτηση υποτιμητική και χωρίς να δώσει περαιτέρω απάντηση σηκώθηκε από τη θέση του, αποχωρώντας από την αίθουσα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε αντιδρά με αυτόν τον τρόπο σε διαδικασία συνέντευξης Τύπου, καθώς στο παρελθόν έχει σημειωθεί ανάλογο περιστατικό μετά από ερώτηση που δεν του άρεσε.