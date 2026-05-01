Η Xiaomi EV παρέδωσε περισσότερα από 30.000 οχήματα τον Απρίλιο, μια σημαντική αύξηση από τις 21.440 μονάδες που παραδόθηκαν τον Μάρτιο, σηματοδοτώντας μια ανάκαμψη των πωλήσεων.

Ο κλάδος ηλεκτρικών οχημάτων της Xiaomi κοινοποίησε τις πληροφορίες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibο.

Η ανάκαμψη των παραδόσεων τον Απρίλιο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στη δυναμική του SUV YU7.

Οι παραγγελίες για το SU7 νέας γενιάς είχαν φτάσει τις 60.000 μονάδες, με τις συνολικές παραδόσεις να ανέρχονται στις 26.000