Συγκεκριμένα, οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα ανήλθαν σε 34.812 μονάδες το πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι 33.196 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 4,9%.

Η ηλεκτροκίνηση εξακολουθεί να ενισχύεται, με τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα να φθάνουν τις 2.294 ταξινομήσεις, καταγράφοντας αύξηση 13,6% σε σχέση με τις 2.020 μονάδες πέρυσι, ενώ τα plug-in υβριδικά ανήλθαν σε 2.315 μονάδες, αυξημένα κατά 13,8% σε σύγκριση με τις 2.034 του 2025.

Με γνώμονα τα παραπάνω, η BYD ξεχώρισε με ιδιαίτερα ισχυρή επίδοση, καταγράφοντας 746 ταξινομήσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026, έναντι 528 ταξινομήσεων την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 41,3%. Η επίδοση αυτή την κατατάσσει στην πρώτη θέση της ελληνικής αγοράς στα οχήματα νέας ενέργειας (ηλεκτρικά & plug-in υβριδικά), ενώ παράλληλα αναδεικνύεται Νο1 μάρκα και στα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, με 484 ταξινομήσεις και μερίδιο αγοράς 21,1%.