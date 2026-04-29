Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο μπορεί να κυριάρχησε στο παρκέ της «Movistar Arena» για σχεδόν 35 λεπτά αγώνα, ωστόσο, στο τέλος τα βρήκε… σκούρα απέναντι στη μαχητική Χάποελ Τελ Αβίβ, επικρατώντας τελικώς με σκορ 86-82 για το 1-0 στη σειρά των playoffs της διοργάνωσης, σε ένα ματς με αρκετή ένταση εντός παρκέ, νεύρα, και τραυματισμούς.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Καμπάτσο με 21 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1 ασίστ, με τους Λάιλς και Χεζόνια να προσθέτουν από 13 και 11 πόντους. Για τους φιλοξενούμενους ξεχώρισε ο Οτούρου με ένα πληθωρικό double-double 20 πόντων και 17 ριμπάουντ, όπως και ο Μπλέικνι με 25 πόντους.

😤 Talking business, @RMBaloncesto got their first playoff win tonight on their home court, 1–0.#RivalrySeries pic.twitter.com/Tb5nK2yQKW — EuroLeague (@EuroLeague) April 29, 2026

Το Game 2 της σειράς είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή (01/05) και πάλι στην Ισπανία.

Το ματς

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το ξεκίνημα του αγώνα με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν χέρι-χέρι στο σκορ στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης (9-9). Στο 3λεπτο, η Ρεάλ Μαδρίτης είδε τον Έντι Ταβάρες να αποχωρεί κουτσαίνοντας από τον αγωνιστικό χώρο με πρόβλημα στο αριστερό γόνατο, ωστόσο, παραδόξως, η εξέλιξη αυτή δεν την επηρέασε καθόλου. Αντιθέτως, με ηγέτη τον Καμπάτσο που πέτυχε 4 τρίποντα σε διάστημα τριών λεπτών (!), προηγήθηκε με 21-11 στο 7ο λεπτό και λίγο αργότερα με +14 (27-13) χάρη στα καλάθια των Ντεκ, Γκαρούμπα και Φελίζ, για να ακολουθήσει ένα γρήγορο 5-0 σερί της Χάποελ Τελ Αβίβ δια χειρός Μπλέικνι και Οτούρου για το 27-18 της πρώτης περιόδου.

Mε το δεύτερο τρίποντο του Μπλέκνι στο ματς, το σύνολο του Δημήτρη Ιτούδη «ροκάνισε» και άλλο τη διαφορά στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, για να ακολουθήσει ένα νέο εντυπωσιακό επιθετικό ξέσπασμα των Ισπανών, οι οποίοι με πολυφωνία στην επίθεση και γρήγορο μπάσκετ, έτρεξαν ένα επιμέρους 15-3 για το υπέρ τους +18 και το 42-24 στο 15ο λεπτό! Μάλιστα, 1,5 λεπτό αργότερα, οι Χεζόνια και Λάιλς έστειλαν τη διαφορά στους +20 (46-26), προτού το δίδυμο των Μπλέικνι και Οτούρου δώσει επιθετική «πνοή» στους Ισραηλινούς για το 48-33 του ημιχρόνου. Μέσα σε όλα, οι φιλοξενούμενοι έχασαν με τραυματισμό στο φινάλε του δεκαλέπτου τον Ελάιζα Μπράιαντ.

HE CANNOT MISS 😳 6/9 from beyond the arc for @facucampazzo 🎯 pic.twitter.com/z1fDiC1zWw — EuroLeague (@EuroLeague) April 29, 2026

Στην τρίτη περίοδο το παιχνίδι ήταν αρκετά πιο ισορροπημένο, με τους Μαδριλένους να διαχειρίζονται με σχετική άνεση το υπέρ τους προβάδισμα παρά τις όποιες επιθετικές εκλάμψεις είχε η Χάποελ Τελ Αβίβ. Κάπως έτσι και δίχως να «ιδρώσουν» ιδιαίτερα, οι γηπεδούχοι έκλεισαν το δεκάλεπτο στο +15 και το 70-55, πηγαίνοντας στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα με σημαντικό μαξιλαράκι ασφαλείας.

Στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, οι Ισραηλινοί έκαναν την προσπάθειά τους να μειώσουν το σκορ και να ξαναμπούν στη διεκδίκηση του ματς, μειώνοντας σε τρεις περιπτώσεις στους 11 (84-73) στο 35′. Νωρίτερα στα πρώτα λεπτά του δεκαλέπτου, ο Δημήτρη Ιτούδης πήρε τον δρόμο για τα αποδυτήρια μετά τις τεχνικές ποινές που δέχθηκε για διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές. Η αντεπίθεση της Χάποελ συνεχίστηκε στο τελευταίο τρίλεπτο, εκεί όπου το δίποντο του Τζόουνς και τα δύο back-to-back τρίποντα του Μπλέικνι μείωσαν τη διαφορά στους 4 και το 86-82 στα τελευταία 47 δευτερόλεπτα, το οποίο παρέμεινε μέχρι το φινάλε, με τους φιλοξενούμενους να αστοχούν στο τέλος σε μαζεμένα τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 27-18, 48-33, 70-55, 86-79, 86-82.