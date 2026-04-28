Σύμφωνα με δημοσιεύματα του εξωτερικού, ο Φλορεντίνο Πέρεθ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επαναφέρει τον Ζοσέ Μουρίνιο στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

Με τον Άλβαρο Αρμπελόα να οδεύει προς την έξοδο στο τέλος της σεζόν, στη «Βασίλισσα» βρίσκονται ήδη σε διαδικασία αναζήτησης του επόμενου προπονητή που θα ηγηθεί στη νέα εποχή του συλλόγου. Όπως αναφέρουν διεθνή ΜΜΕ, στο προσκήνιο βρίσκεται ένα γνώριμο πρόσωπο, που έχει αφήσει το στίγμα του στον σύλλογο.

Ο λόγος για τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος φέρεται να αποτελεί βασική επιλογή του Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο Πορτογάλος τεχνικός εργάζεται τους τελευταίους μήνες στην Μπενφίκα, ωστόσο στη Μαδρίτη βλέπουν με θετικό μάτι μια πιθανή επιστροφή του στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, εκεί όπου στο παρελθόν κατέκτησε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup την περίοδο 2010-2013.

Παρόλα αυτά, τα σχετικά ρεπορτάζ επισημαίνουν πως στο εσωτερικό της Ρεάλ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις γύρω από αυτή την προοπτική. Ορισμένοι δεν έχουν ξεχάσει την ένταση που χαρακτήρισε τη σχέση του «Special One» με τον Ίκερ Κασίγιας, ενώ άλλοι στέκονται και στις πρόσφατες δηλώσεις του 63χρονου προπονητή, μετά το περιστατικό με τον Πρεστιάνι και τον Βινίσιους.