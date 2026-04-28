Σε νέα συνεργασία προχωρά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, καθώς ο Ανδρέας Παπαμιμίκος εντάσσεται στο οργανόγραμμα της ομάδας, αναλαμβάνοντας καθήκοντα συμβούλου του Ιβάν Σαββίδη.
Ο γνωστός νομικός θα έχει συμβουλευτικό ρόλο, με βασικό αντικείμενο ζητήματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου για σήμερα στις 13:30 στην Τούμπα, όπου αναμένεται να παρουσιαστούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη νέα αυτή συνεργασία.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Ανδρέας Παπαμιμίκος αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβάν Σαββίδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων.
Σήμερα στη 1:30μμ θα παραθέσει συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου της Τούμπας.
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει ότι κ. Παπαμιμίκος Ανδρέας αναλαμβάνει σύμβουλος του προέδρου κ. Ιβαν Σαββιδη σε θέματα στρατηγικής ανάπτυξης, επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων. #PAOK
— PAOK FC (@PAOK_FC) April 28, 2026