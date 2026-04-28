Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις στα Playoffs με εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη Βαλένθια, στη «Roig Arena», σε μια σειρά που αναμένεται ιδιαίτερα απαιτητική από το πρώτο κιόλας παιχνίδι.

Ωστόσο, το «τριφύλλι» καλείται να διαχειριστεί ένα σημαντικό πλήγμα, καθώς ο Κώστας Σλούκας έχει τεθεί εκτός δράσης. Ο αρχηγός της ομάδας υποβλήθηκε σε αρθροσκοπική επέμβαση λόγω ρήξης του έξω μηνίσκου και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες. Αυτό σημαίνει πως θα απουσιάσει από τη σειρά των Play-Offs, με το βλέμμα πλέον να στρέφεται στο ενδεχόμενο επιστροφής του στο Final Four, εφόσον ο Παναθηναϊκός εξασφαλίσει την πρόκριση.

Στο μεταξύ, ο Εργκίν Αταμάν ταξίδεψε στην Ισπανία με 13 παίκτες και χρειάστηκε να αφήσει έναν εκτός 12άδας για το Game 1. Η τελική επιλογή έκρινε πως εκτός αποστολής θα μείνει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Μάριους Γκριγκόνις να παίρνει τη θέση του στη δωδεκάδα.

Έτσι, για την πρεμιέρα της σειράς ο Τούρκος τεχνικός υπολογίζει στους Σορτς, Γκριγκόνις, Όσμαν, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλο, Γκραντ, Ναν, Λεσόρ, Τολιόπουλο, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ και Μήτογλου.