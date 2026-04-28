Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 21:00 τη Μονακό στο κατάμεστο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των Play-Offs της EuroLeague, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας ως πρώτος της κανονικής περιόδου.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους και να κάνουν το πρώτο βήμα πρόκρισης, με τα δύο πρώτα παιχνίδια να διεξάγονται στο Φάληρο.

Την ώρα της προθέρμανσης, μια ιδιαίτερη παρουσία τράβηξε τα βλέμματα στο ΣΕΦ, με τον Ταϊρίκ Τζόουνς να δέχεται μια ξεχωριστή επίσκεψη. Οι γονείς του ταξίδεψαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για να βρεθούν στο πλευρό του σε ένα από τα πιο σημαντικά παιχνίδια της καριέρας του στην EuroLeague.

Η μητέρα του δεν είναι άγνωστη στο ΣΕΦ, καθώς είχε βρεθεί ξανά στο πλευρό του γιου της στο παρελθόν, πριν ακόμη υπογράψει με τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά, το ζευγάρι των γονιών του τράβηξε ξανά τα βλέμματα, εμφανιζόμενο με ιδιαίτερη φροντίδα στο στιλ τους.

Ντυμένοι σε λευκές αποχρώσεις με κόκκινες λεπτομέρειες, ξεχώρισαν στις εξέδρες, με τη μητέρα του Τζόουνς να τραβάει επιπλέον την προσοχή χάρη στις έντονες στιλιστικές της επιλογές, όπως το ροζ μανικιούρ και το καπέλο που ολοκλήρωνε την εμφάνισή της. Ο πατέρας του βρέθηκε διακριτικά στο πλευρό της, παρακολουθώντας ήρεμα την προετοιμασία του αγώνα.