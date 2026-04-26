Ιστορική βραδιά έζησε ο ΟΦΗ στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, καθώς η ομάδα του Ηρακλείου κατέκτησε το δεύτερο Κύπελλο της ιστορίας της και πρώτο μετά από 39 χρόνια, επικρατώντας 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση.

Οι ποδοσφαιριστές των Κρητικών πανηγύρισαν έξαλλα τη μεγάλη επιτυχία, με τον Ταξιάρχη Φούντα να ξεχωρίζει σε ένταση, έχοντας συμβάλει καθοριστικά με το γκολ της ισοφάρισης (1-1).

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Φούντας μίλησε στην Cosmote TV και αφιέρωσε την κατάκτηση του τροπαίου στη σύζυγό του και τον γιο του, εκφράζοντας τη συγκίνησή του για τη σπουδαία αυτή στιγμή. «Το αφιερώνω στη γυναικάρα μου, στον γιο μου που είναι πάντα δίπλα μου. Τους αγαπώ. Το πήραμε και το πάμε στο Ηράκλειο», είπε.