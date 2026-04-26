Παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-1 στο 83ο λεπτό, η Μάντσεστερ Σίτι αντέδρασε και κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι κόντρα στην Σαουθάμπτον, επικρατώντας με 2-1. Τα δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά της χάρισαν την πρόκριση στον τελικό του FA Cup, ο οποίος θα διεξαχθεί στο θρυλικό «Γουέμπλεϊ».

Οι «πολίτες» βρίσκονται κοντά στην κατάκτηση ενός εγχώριου «τρεμπλ», καθώς έχουν ήδη σηκώσει το Carabao Cup και στην Premier League βρίσκονται μόλις τρεις πόντους πίσω από την Άρσεναλ, με έναν αγώνα λιγότερο. Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα είναι η πρώτη που καταφέρνει να φτάσει σε τέσσερις διαδοχικούς τελικούς στο FA Cup, έχοντας κερδίσει το τρόπαιο το 2023, ενώ έχασε στους τελικούς του 2024 και του 2025.

«Η Μάντσεστερ Σίτι ποτέ, ποτέ και σε αυτή τη χώρα, από τότε που γεννήθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, δεν υπήρχε ομάδα που να φτάσει σε τέσσερις διαδοχικούς τελικούς στο FA Cup.

Φανταστείτε την επόμενη σεζόν, μία ομάδα θα έχει βρεθεί σε τέσσερις τελικούς στη σειρά, απίστευτο», δήλωσε ο Καταλανός τεχνικός.

Manchester City are the first team in the competition’s history to reach the FA Cup final in four consecutive seasons. ◎ 2022/23 (🏆) ◎ 2023/24 (🥈) ◎ 2024/25 (🥈) ◉ 2025/26 🆕 The Citizens are one game away from doing the domestic cup double for the second time under Pep… pic.twitter.com/8EtbNjviZ6 — Squawka (@Squawka) April 25, 2026

Ο Γκουαρδιόλα θα βρεθεί για 24η φορά στο «Γουέμπλεϊ», με τον τελικό της 16ης Μαΐου να είναι κρίσιμος για τη φετινή σεζόν του στην Αγγλία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι από την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Γκουαρδιόλα το 2016, η Σίτι έχει σημειώσει εντυπωσιακές επιδόσεις στο FA Cup, κατακτώντας τις περισσότερες νίκες, τα περισσότερα γκολ και τα περισσότερα clean sheets στην ιστορία της διοργάνωσης.

🚨 Pep Guardiola: “Man City never, never, ever, and in this country, and since the UK was born, no team has made four FA Cup finals in a row”. “Imagine next season, one team will be in four finals in a row – it’s extraordinary!”, told BBC via @City_Xtra. pic.twitter.com/knE8NvKIj1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 25, 2026

Μετά την πρόκριση, ο Ισπανός προπονητής επιβράβευσε τους παίκτες του δίνοντάς τους τριήμερο ρεπό, πριν την επόμενη αναμέτρηση κόντρα στην Έβερτον για την Premier League (04/05).