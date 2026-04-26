Ένα απίστευτο σκηνικό εκτυλίχθηκε σε αγώνα τέταρτης κατηγορίας του Τούρκικου πρωταθλήματος. 

Ένας αμυντικός των γηπεδούχων έκανε μία μπαλιά από πολύ πίσω από το κέντρο, αιφνιδιάζοντας τον αντίπαλο τερματοφύλακα. Ο γκολκίπερ δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας και μία εύκολη φάση μετατράπηκε σε γκάφα, αφού η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του. 

Ο επιθετικός των γηπεδούχων αξιοποίησε το λάθος και σκόραρε σε κενή εστία.

Δείτε το στιγμιότυπο

Η φάση γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή από τον τρόπο που πανηγυρίζει ομάδα και κόσμος την επίτευξη του τέρματος.

