Μια ακόμη σπουδαία επιτυχία πρόσθεσε στο ενεργητικό του ο Ραφαήλ Παγώνης, επιβεβαιώνοντας πως αποτελεί ένα από τα πιο ανερχόμενα ταλέντα του ευρωπαϊκού τένις. Ο νεαρός Έλληνας κατέκτησε τον τίτλο στο διεθνές τουρνουά U16 «24ο Memorial Nacho Juncosa» που φιλοξενήθηκε στη Βαρκελώνη, συνεχίζοντας με εντυπωσιακό τρόπο την ανοδική του πορεία.

Στον τελικό, ο Παγώνης χρειάστηκε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισπανού Ράφα Γκαρθία Ντομενέκ σε ένα παιχνίδι υψηλού επιπέδου. Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο σετ, είδε τον αντίπαλό του να απαντά στο tie-break του δεύτερου, όμως στο τρίτο σετ ανέκτησε τον έλεγχο και «καθάρισε» την υπόθεση τίτλος, φτάνοντας σε μια δίκαιη επικράτηση.

Η παρουσία του σε όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης ήταν επιβλητική. Σε πέντε αναμετρήσεις έχασε μόλις ένα σετ, δείχνοντας σταθερότητα και ποιότητα απέναντι σε κάθε αντίπαλο. Από τους πρώτους γύρους μέχρι και τα ημιτελικά, κυριάρχησε πλήρως, ενώ ακόμα και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια βρήκε τις λύσεις στα κρίσιμα σημεία.

🏆 Sofia Kova i Rafael Pagonis han estat els campions del 24è Memorial Nacho Juncosa Tennis Europe Sub 16 del @ClubTennisVic en imposar-se a Anna Chuchilina (6/0 6/4) i Rafa García (6/4 6/7 6/2), respectivament. pic.twitter.com/dmmVp2SRdM — Tennis Català (@FCatTennis) April 25, 2026

Με αυτή την επιτυχία, έφτασε τους δύο τίτλους μέσα στο 2026 και συνολικά τους 27 στην καριέρα του στα μονά, ένα νούμερο που αποτυπώνει τη συνέπεια και την πρόοδό του. Παράλληλα, «τρέχει» σερί δέκα νικών, στοιχείο που δείχνει την αγωνιστική του φόρμα.

Ιδιαίτερη αξία έχει και η θέση του στην ευρωπαϊκή κατάταξη U16, όπου φιγουράρει στην τέταρτη θέση, όντας μάλιστα ο νεότερος ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους. Την ίδια ώρα, κάνει αισθητή την παρουσία του και σε μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες, καθώς βρίσκεται ήδη στο top-6 των Ελλήνων εφήβων (U18), παρά το γεγονός ότι είναι γεννημένος το 2011.