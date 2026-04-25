Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του κρίσιμες αγωνιστικές υποχρεώσεις απέναντι σε ΑΕΚ και Μονακό, ωστόσο τα μεταγραφικά σενάρια για την επόμενη σεζόν έχουν ήδη ξεκινήσει.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο Άλεκ Πίτερς, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι και όλα δείχνουν πως δύσκολα θα παραμείνει στους «ερυθρόλευκους».

Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί μία από τις πιο αξιόπιστες λύσεις στην Ευρώπη στο περιφερειακό σουτ και έχει προσελκύσει ενδιαφέρον από αρκετές ομάδες της Euroleague.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος επιθυμεί έναν πιο σημαντικό ρόλο και περισσότερο χρόνο συμμετοχής, κάτι που ενδέχεται να τον οδηγήσει εκτός Πειραιά.

Η ομάδα που εμφανίζεται να έχει προβάδισμα για την απόκτησή του είναι η Αρμάνι Μιλάνο. Μάλιστα, δημοσιεύματα στην Ιταλία αναφέρουν πως υπάρχει ήδη συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές για συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.