Η κανονική περίοδος της Stoiximan GBL ολοκληρώθηκε με έντονη αγωνία και συγκινήσεις μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, καθώς όλες οι αναμετρήσεις διεξήχθησαν ταυτόχρονα και κρίθηκαν στις λεπτομέρειες. Ο Πανιώνιος, μετά την ήττα από τον Άρη, υποβιβάστηκε στην Elite League, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου, με τη μεγάλη του νίκη απέναντι στην Καρδίτσα, εξασφάλισε την πρόκρισή του στα playoffs, αφήνοντας εκτός τον Ηρακλή.

Πλέον έχουν γίνει γνωστά τα ζευγάρια της επόμενης φάσης, καθώς και το πρόγραμμα των αναμετρήσεων, με την πρόκριση να κρίνεται στις δύο νίκες. Τα ζευγάρια των playoffs της Stoiximan GBL Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου

Παναθηναϊκός – Μύκονος

ΠΑΟΚ – Περιστέρι

ΑΕΚ – Άρης Οι ημερομηνίες των playoffs της Stoiximan GBL Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου 15/5 στο ΣΕΦ

17/5 στη Ρόδο

28/5 στο ΣΕΦ, σε περίπτωση που χρειαστεί, αν η σειρά του Ολυμπιακού με τη Μονακό για την EuroLeague, πάει σε πέμπτο παιχνίδι Παναθηναϊκός – Μύκονος 15/5 στο T-Center

17/5 στη Μύκονο

28/5 στο T-Center, σε περίπτωση που χρειαστεί, εάν η σειρά του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια στην EuroLeague, πάει σε πέμπτο παιχνίδι ΠΑΟΚ – Περιστέρι 3/5, στο PAOK Sports Arena

6/5 στο Περιστέρι

10/5 στο PAOK Sports Arena σε περίπτωση που χρειαστεί ΑΕΚ – Άρης 14/5 στην Sunel Arena

17/5 στο Παλέ

25/5 στη Sunel Arena αν χρειαστεί