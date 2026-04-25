Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε νικηφόρα την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 97-76 της Μυκόνου στο Telekom Center Athens, έχοντας πλέον στρέψει την προσοχή του στα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» δεν χρειάστηκε να ανεβάσουν ιδιαίτερα στροφές, κάνοντας σωστή διαχείριση δυνάμεων ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων της επόμενης εβδομάδας.

Ο Εργκίν Αταμάν άφησε εκτός δωδεκάδας τους Σλούκα, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ, ενώ ο Κέντρικ Ναν χρησιμοποιήθηκε μόνο στην πρώτη περίοδο.

Κορυφαίοι για τον Παναθηναϊκό ήταν ο Ντίνος Μήτογλου με 16 πόντους, ο Νίκος Ρογκαβόπουλος με 15 πόντους και απόλυτη ευστοχία από τα 6,75μ., καθώς και ο Ματίας Λεσόρ που πρόσφερε 10 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα.

