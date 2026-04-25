ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76
Παναθηναϊκός – Μύκονος 97-76: Οι «Πράσινοι» υπέταξαν τη Μύκονο και ετοιμάζονται για Βαλένθια
Ο Παναθηναϊκός AKTOR έκλεισε νικηφόρα την κανονική περίοδο της Stoiximan GBL, επικρατώντας με 97-76 της Μυκόνου στο Telekom Center Athens, έχοντας πλέον στρέψει την προσοχή του στα playoffs της EuroLeague απέναντι στη Βαλένθια. Οι «πράσινοι» δεν χρειάστηκε να ανεβάσουν ιδιαίτερα στροφές, κάνοντας σωστή διαχείριση δυνάμεων ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων της επόμενης εβδομάδας. Ο Εργκίν Αταμάν […]
Οι αφίξεις των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Σιάο στο Nick Galis Hall (vid, pics)
Ιδιαίτερη λάμψη απέκτησε η αναμέτρηση ανάμεσα στον Άρη και τον Πανιώνιο, καθώς στο Nick Galis Hall, έδωσαν το «παρών» εκλεκτοί καλεσμένοι που τράβηξαν τα βλέμματα. Λίγο πριν το τζάμπολ, οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Θανάσης Αντετοκούνμπο έφτασαν στον χώρο μαζί με τη μητέρα τους, Βερόνικα, αλλά και τον επιχειρηματία Ρίτσαρντ Σιάο, γνωρίζοντας θερμή υποδοχή από τους […]
Ολυμπιακός: Με απουσίες οι «ερυθρόλευκοι» απέναντι στην ΑΕΚ – Εκτός Νιλικίνα και Χολ
Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί με αλλαγές στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στη SUNEL Arena, για την τελευταία αγωνιστική της Stoiximan GBL (18:15 ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) , καθώς εκτός εξάδας ξένων έμειναν οι Φρανκ Νιλικίνα και Ντόντα Χολ. Η τεχνική ηγεσία των «ερυθρόλευκων» προχώρησε σε αυτή την επιλογή στο πλαίσιο της διαχείρισης του ρόστερ και της […]
LIVE: Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson
Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR – Μύκονος Betsson για την 26η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από EPT2 ΣΠΟΡ. Για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση, πατήστε εδώ.
Παναθηναϊκός: Χωρίς Σλούκα, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ με Μύκονο – Επιστρέφει ο Σαμοντούροβ
Ο Παναθηναϊκός θα παραταχθεί απέναντι στη Μύκονο με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός πλάνων για το παιχνίδι βρίσκονται οι Σλούκας, Ερνανγκόμεθ και Φαρίντ. Ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να τους αφήσει εκτός εξάδας ξένων, ενώ ο αρχηγός της ομάδας θα προφυλαχθεί ενόψει της συνέχειας. Την ίδια στιγμή, θετικά είναι τα νέα για τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ο οποίος […]