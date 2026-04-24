Η Μελίνα Εμμανουηλίδου αποχωρεί από τον Ολυμπιακό, κλείνοντας έναν σπουδαίο κύκλο επτά ετών με σημαντικές διακρίσεις.

Η έμπειρη αθλήτρια αποτέλεσε για χρόνια βασικό «γρανάζι» του Ολυμπιακού, συμβάλλοντας τα μέγιστα στις επιτυχίες του συλλόγου. Στην επταετή παρουσία της στους «ερυθρόλευκους», πανηγύρισε την κατάκτηση τριών πρωταθλημάτων, τεσσάρων Κυπέλλων Ελλάδας και ενός Super Cup, ενώ συμμετείχε και σε σημαντικές ευρωπαϊκές πορείες.

Πέρα από τους τίτλους, η Εμμανουηλίδου ξεχώρισε για το ήθος, την αγωνιστικότητα και τη σταθερή της παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο, αποτελώντας πρότυπο για τις νεότερες αθλήτριες. Η προσφορά της δεν περιορίστηκε μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά επεκτάθηκε και στον χαρακτήρα που έδειξε εντός και εκτός γηπέδων.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε από θερμά λόγια, με τον σύλλογο να ευχαριστεί τη διεθνή αθλήτρια για την πολυετή προσφορά της, υπογραμμίζοντας πως θα αποτελεί για πάντα κομμάτι της «ερυθρόλευκης» οικογένειας.

Στο δικό της αποχαιρετιστήριο μήνυμα, η Μελίνα Εμμανουηλίδου ανέφερε:

«Ήρθε η στιγμή να κλείσει αυτός ο κύκλος. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα του Ολυμπιακού, αλλά και σε βάθος χρόνου στις ομάδες που έχω περάσει, στις συμπαίκτριές μου, τους προπονητές και όσους στήριξαν αυτή τη διαδρομή. Στους ανθρώπους που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια εκτός γηπέδου, στην οικογένειά μου και στον άνθρωπό μου, που χωρίς τη στήριξή του δεν θα ήταν το ίδιο. Κρατάω τις όμορφες στιγμές, τις εμπειρίες και όσα έμαθα, μέσα κι έξω από το γήπεδο. Ήταν ένα όμορφο ταξίδι. Σας ευχαριστώ από καρδιάς».