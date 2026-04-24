Η 24η Απριλίου του 1997 παραμένει μία από τις πιο λαμπρές ημερομηνίες στην ιστορία του Ολυμπιακού. Εκείνο το βράδυ, στη Ρώμη, οι «ερυθρόλευκοι» έγιναν για πρώτη φορά πρωταθλητές Ευρώπης, νικώντας την Μπαρτσελόνα με 73-58 στον τελικό του Final Four και γράφοντας το σημαντικότερο κεφάλαιο μέχρι τότε στην μπασκετική τους διαδρομή.

Ήταν η δικαίωση μιας πολυετούς προσπάθειας. Μετά τις χαμένες ευκαιρίες σε Τελ Αβίβ και Σαραγόσα δηλαδή 1994 και 1995 συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός βρήκε επιτέλους τον δρόμο προς τη δόξα και πανηγύρισε το τρόπαιο που κυνηγούσε με πάθος.

Από την αναγέννηση στην καταξίωση

Μέσα σε λίγα χρόνια, ο σύλλογος είχε μεταμορφωθεί πλήρως. Από ομάδα που βρισκόταν μακριά από την κορυφή στις αρχές της δεκαετίας του ’90, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγάλες δυνάμεις του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδρομή είχε η διοικητική σταθερότητα, οι επενδύσεις σε παίκτες υψηλού επιπέδου και η προσέλκυση κορυφαίων προπονητών. Το 1997 αποτέλεσε την κορύφωση αυτής της πορείας.

Ο Ολυμπιακός και η διαδρομή προς την κορυφή

Στην πρώτη φάση της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του στην 5η θέση του ομίλου και εξασφάλισε την πρόκριση στη συνέχεια του θεσμού.

Στη δεύτερη φάση, οι «ερυθρόλευκοι» κατέλαβαν την 3η θέση, αφήνοντας πίσω τους την πρόκριση μαζί με τις Στεφανέλ Μιλάνου, Άλμπα Βερολίνου και Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Στους «16» απέκλεισαν την Παρτιζάν με 2-1 νίκες, δείχνοντας χαρακτήρα στα κρίσιμα παιχνίδια.

Στα προημιτελικά ακολούθησε το μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, όπου οι Πειραιώτες επικράτησαν με 2-0 απέναντι στους τότε κατόχους του τίτλου και πήραν πανάξια το εισιτήριο για το Final Four.

Ο Ίβκοβιτς και ο Ρίβερς οδήγησαν τον Ολυμπιακό στον ιστορικό θρίαμβο

Παρότι σημαντικές μορφές προηγούμενων ετών, όπως ο Ζάρκο Πάσπαλ και ο Γιάννης Ιωαννίδης, δεν βρίσκονταν πλέον στην ομάδα, ο Ολυμπιακός είχε βρει τους νέους ηγέτες του.

Ο Ντούσαν Ίβκοβιτς δημιούργησε ένα σύνολο με πειθαρχία, ισορροπία και χαρακτήρα, ενώ ο Ντέιβιντ Ρίβερς αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή μέσα στο παρκέ.

Δίπλα τους, παίκτες όπως οι Σιγάλας, Φασούλας, Τόμιτς, Τάρλατς, Νάκιτς και Παπανικολάου συνέθεσαν μία ομάδα γεμάτη ποιότητα, ένταση και προσωπικότητα.

Ο θρίαμβος απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Στον τελικό, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε συγκρατημένα, όμως όσο περνούσε η ώρα ανέβαζε στροφές. Με εξαιρετική άμυνα και σωστές επιλογές στην επίθεση, πήρε τον έλεγχο του αγώνα.

Με τον Ρίβερς να σκοράρει ασταμάτητα και όλους να δίνουν μάχες σε κάθε κατοχή, οι Πειραιώτες έφτασαν στο τελικό 73-58 και κατέκτησαν πανηγυρικά την κορυφή της Ευρώπης.

Ο Αμερικανός γκαρντ του Ολυμπιακού αναδείχθηκε απόλυτα δίκαια πολυτιμότερος παίκτης του Final Four, πραγματοποιώντας μια συγκλονιστική ατομική παράσταση που έμεινε στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Ντέιβιντ Ρίβερς ολοκλήρωσε το τουρνουά με συνολικά 54 πόντους στους δύο αγώνες, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στους φιλάθλους.

Triple Crown και μεγάλη δόξα στο σύλλογο του Πειραιά

Η σεζόν 1996-97 ολοκληρώθηκε ιδανικά, καθώς ο Ολυμπιακός σήκωσε Πρωτάθλημα Ελλάδας, Κύπελλο και Ευρωπαϊκό τίτλο, πετυχαίνοντας το ιστορικό Triple Crown.

Ήταν η χρονιά που ο σύλλογος πέρασε οριστικά στο πάνθεον του ευρωπαϊκού μπάσκετ και χάρισε στους φιλάθλους του μία ανάμνηση που δεν θα σβήσει ποτέ.

Η απονομή του τροπαίου στους Πρωταθλητές Ευρώπης το 1997